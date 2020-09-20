20 коек в Великолукском отделении инфекционной больницы отдадут детям

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20 коек из 100 в великолукском корпусе Псковской областной инфекционной больницы будут отданы для детей, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Instagram- аккаунте.

Михаил Ведерников отметил, что он ранее просил главу государства Владимира Путина поддержать просьбу о строительстве детского инфекционного отделения на 60 коек.

По мнению губернатора, такой проект полностью закроет потребности региона в коечном фонде.

Вице-премьер Татьяна Голикова поддержать инициативу о создании детской больницы в регионе. Планируется, что строительство начнется уже в ближайшие дни.