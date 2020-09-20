Псково-Печерский монастырь открывается для паломников

Фото: Александр Мелинг.

С сегодняшнего дня в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре возобновляются все богослужения по прежнему монастырскому чину, сообщили в официальной группе монастыря в социальной сети "ВКонтакте".

"Богослужения будут проходить в храмах святой обители. Те, кто захочет, могут оставаться во время богослужения на улице и слушать трансляцию из храма. Каждый принимает решение сам", - говорится в сообщении.

В конце августа сообщалось, что в монастыре действует очаг коронавируса, после праздника Успения его закрыли на санитарные мероприятия до 6 сентября. Переболело больше 40 человек из братии.