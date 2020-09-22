Снятую в Изборске пленку Тарковского продадут с молотка

Кинорежиссер Андрей Тарковский Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Неизвестная ранее пленка - кинолетопись со съемок фильма Андрея Тарковского "Андрей Рублев", будет выставлена на аукционе, который пройдет 6 октября,сообщает пресс-служба аукционного дома «12-й стул».

Сообщается, что ранее запись никогда не демонстрировалась публично. Пленка состоит из трех бобин общим хронометражем 33 минуты 4 секунды. Кинолетопись снималась во Владимире, а затем в Изборске под Псковом весной - летом 1965 года и весной 1966 года.

На пленке можно увидеть Анатолия Солоницына, Михаила Кононова, Ивана Лапикова, Юрия Назарова и других. "В кинолетописи фильма все участники съемочного процесса словно не замечают снимающего и держатся совершенно естественно. Режиссер Андрей Тарковский и поэт Николай Глазков катаются на лодочке на озере, Тарковский ездит на лошади", - сообщили в аукционном доме.

Историческая кинодрама "Андрей Рублев" вышла в прокат в 1966 году и получила огромное католичество наград. В том числе - приз Международной ассоциации кинокритиков на Каннском фестивале 1969 года. Съемки фильма проходили в нескольких городах, включая Владимир и Суздаль.