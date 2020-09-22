Опубликован проект по благоустройству территории кинотеатра «Октябрь»

Фото: Анастасия Тарасова

Здание бывшего кинотеатра «Октябрь» будет преобразовано в историко-краеведческий центр, сообщили в пресс-службе города Пскова в социальной сети "Вконтакте".

На проектирование и реконструкцию историко-краеведческого центра на месте бывшего кинотеатра «Октябрь» выделено 321 млн 230 тыс. рублей. Реконструкция будет проводиться с целью расширения площади псковской историко-краеведческой библиотеки имени И.И. Василёва.

В структуру библиотеки войдут:

- балконный зал для индивидуальной работы читателей;

- отдел международных и межрегиональных связей;

- онлайн зал-галерея выдающихся псковичей, прославивших город Псков в различные времена (почетные граждане, историки-краеведы конца XIX – начала XX вв., псковичи-участники Отечественной войны 1812г. и др.);

- зал – интерактивная витрина истории города;

- зал-кафе;

- выставочный зал «Псковская земля глазами художников и фотографов»;

- зал хранения периодических изданий (псковские газеты и исторические журналы);

- смотровая площадка (с возможностью проведения обзорных экскурсий для жителей и гостей Пскова).

Реконструкцию планируется закончить в 2020-2022 году

Помимо этого историко-краеведческий центр получит доступ к Президентской библиотеке. Так что все информационные ресурсы, которые там располагаются, будут доступны.

Проект реконструкции будет рассчитан на 2020-2022 год.