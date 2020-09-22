Псковский госархив поделился рецептом биточков 1985 года

.

Государственный архив Псковской области в социальной сети Instagram поделился с псковичами рецептом биточков.

«В 1985 году Великолукским трестом общественного питания был подписан приказ. Документ определял рецептуру, по которой все подведомственные организации общественного питания в Великих Луках обязаны были готовить котлеты из океанической ставриды», - написали работники архива.

Фото: Государственный архив Псковской области

«Ничего сложного, на первый взгляд. Потребуется рыба, лук, хлеб, панировочные сухари. Но нам кажется, что блюдо должно получиться очень вкусным», - говорится в документе. Кроме того в документе отмечен рекомендуемый гарнир: отварной картофель или овощи.