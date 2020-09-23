На футбольном поле у «Акваполиса» появится покрытие со стадиона «747»

Фото из telegram-канала

В микрорайоне "Родина" у песчаного футбольного поля появится новое покрытие из искусственной травы.

"Эти замечательные рулончики, которые топтали на 747, переехали на Никольскую, точнее, на городскую землю за Акваполисом", - сообщили в telegram-канале "Псковский спорт".

Фото из telegram-канала

Ранее жители деревни были обеспокоены, что песчаное футбольное поле зарастает борщевиком. Кроме того, некоторые спрашивали, когда на поле появится покрытие:

"Футбольная площадка это хорошо, скажите планируется ли покрытие? Ребёнок играл в футбол, пыль стояла ... на следующий день у ребёнка глаза загноились", - написала в июне обеспокоенная псковичка.

Андрей Тарасов, директор управляющей компании «ПсковЖилСервис» ответил, что микрорайону "обещают подарить б/у покрытие с городского стадиона".

Сообщается, что поле величиной 40Х20 появится при содействии городского спорткомитета.