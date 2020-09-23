С 1 октября изменится график вывоза ТКО в Куньинском районе

Фото: Анастасия Тарасова

С 1 октября изменится график вывоза твёрдых коммунальных отходов в Куньинском районе, сообщили в официальной группе регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области.

Каждую 2-ю и 4-ю среду месяца будут вывозить отходы из деревень Ущицы, Лукино, Докукино, Красная Вешня, Пухтево, Обжино, Боталово, Красная Горка.

В 1-ю и 3-ю среду месяца мусоровозы будут приезжать в деревни Мокрики, Пески, Борок, Шейкино, Трубицы, Сопки, Мишково, Петелино, Клин, Корнилово.

В частном секторе Куньи график вывоза ТКО будет следующим:

1-й и 3-й понедельник месяца: ул. Дзержинского ( с 1 по 61 дом), ул. Речная, ул. Кооперативная, ул. Первомайская, ул. Железнодорожная, ул. Заводская, пер. Заводской, ул. Рабочая;

2-й и 4-й понедельник месяца: ул. Дзержинского (от 63 дома до конца улицы), пер. Дзержинского, ул. Жиботицы, ул. Песочная, пер. Песочный, ул. Энергетиков, ул. Строителей, пер. Строителей, ул. Дальняя.

Сообщается, что новый график согласован с администрацией Куньинского района. Сельское поселение «Куньинская волость» и городское поселение «Кунья» уведомлены об изменениях.