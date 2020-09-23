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25 человек заразились коронавирусом за сутки в Псковской области, сообщили в официальном telegram-канале Псковской области.

Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом - 5 244.

Выздоровело – 3 932 человека, за сутки 43.

Количество умерших без изменений.

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Статистика по районам

Псков – 1669

Великие Луки – 1057

Бежаницкий район - 61

Великолукский район – 212

Гдовский район – 89

Дедовичский район – 77

Дновский район - 112

Красногородский район – 44

Куньинский район – 48

Локнянский район - 19

Невельский район - 163

Новоржевский район – 28

Новосокольнический район - 145

Опочецкий район – 67

Островский район – 371

Палкинский район - 58

Печорский район – 103

Плюсский район – 104

Порховский район - 181

Псковский район – 445

Пустошкинский район – 28

Пушкиногорский район - 16

Пыталовский район – 31

Себежский район – 38

Струго-Красненский район – 51

Усвятский район - 27