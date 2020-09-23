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25 человек заразились коронавирусом за сутки в Псковской области, сообщили в официальном telegram-канале Псковской области.
Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом - 5 244.
Выздоровело – 3 932 человека, за сутки 43.
Количество умерших без изменений.
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Статистика по районам
Псков – 1669
Великие Луки – 1057
Бежаницкий район - 61
Великолукский район – 212
Гдовский район – 89
Дедовичский район – 77
Дновский район - 112
Красногородский район – 44
Куньинский район – 48
Локнянский район - 19
Невельский район - 163
Новоржевский район – 28
Новосокольнический район - 145
Опочецкий район – 67
Островский район – 371
Палкинский район - 58
Печорский район – 103
Плюсский район – 104
Порховский район - 181
Псковский район – 445
Пустошкинский район – 28
Пушкиногорский район - 16
Пыталовский район – 31
Себежский район – 38
Струго-Красненский район – 51
Усвятский район - 27