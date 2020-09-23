Более 100 псковичей получили подарки за поездку на велосипеде

Фото: Псковский городской молодёжный центр

Вчера, 22 сентября, в Пскове состоялась акция «На работу на велосипеде». Об этом "Комсомольской правде в Пскове" сообщили в Псковском городском молодёжном центре.

Организаторы в рамках акции расставили по городу так называемые «энергетические точки», где велосипедистов ждали с подарками:

«Все наши бонусы в виде значка, наклейки, номерка, батончика и скидок от партнеров – это, можно сказать, вознаграждение заядлых автолюбителей за то, что в день акции они отказались от более комфортного вида транспорта в пользу более экологичного», - рассказала организатор акции Ольга Безъязычная.

По подсчетам организаторов, порядка 100 велосипедистов проехали мимо точек в этот день. Это еще раз дало понять, что Пскову необходимо создавать веломаршруты:

«Такие мероприятия показывают, как нас много и, что мы нуждаемся в комфортной и безопасной велосреде. Я уверена, что если в нашем городе будет больше велодорожек, то для многих людей акция #НаРаботуНаВелоспеде станет не разовой, а постоянной», - поделилась в своих социальных сетях участница акции Елизавета Дедова.

Задача акции - показать, что поездка на велосипеде может быть удобнее и проще, чем на машине. Ведь для этого не нужно закупать специальную одежду или проходить курсы подготовки.