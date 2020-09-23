Очаг заболевания коронавирусом выявили в Невельской больнице

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В Псковской области обнаружили новый очаг коронавирусной инфекции, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

В Невельской межрайонной больнице коронавирусом заболели несколько медицинских работников. По информации регионального комитета по здравоохранению, заболевание подтвердили у 4 медицинских работников (2 заместителя главного врача, 1 врач и 1 главная медицинская сестра), а также у начальника гаража.

На данный момент ведется работа по выявлению контактной группы лиц, заболевшие изолированы и направлены на карантин.