С ноября виновники ДТП могут сами оплачивать ремонт авто потерпевшего

Фото из архива КП

В Псковской области с ноября 2020 года вступит в силу правило, по которому можно будет требовать с виновников ДТП оплатить ремонт автомобиля потерпевшего.

С 1 марта по 30 сентября граждане РФ могли оформить полис ОСАГО без диагностической карты или свидетельства о прохождении ТО. Однако теперь водителям необходимо представить диагностическую карту страховщикам до 31 октября, чтобы гарантировать выплаты в случае ДТП.

При нарушении сроков страховая компания сможет потребовать с виновника аварии компенсацию суммы, затраченной на оплату ремонта автомобиля потерпевшего.

Напомним, возможность оформить ОСАГО без свидетельства ТО и диагностической карты появилась по причине закрытия пунктов технического осмотра из-за пандемии. Однако, всех водителей обязали представить в страховые компании недостающий документ позднее.

В одной из профильных фирм Пскова корреспонденту «Комсомольской правды в Пскове» сообщили, что для жителей Псковской области этот срок заканчивается 31 октября 2020 года.

В случае невыполнения требования о возмещении средств на оплату ремонта, страховая компания вправе потребовать от водителя компенсации всей страховой суммы, выплаченной потерпевшему в ДТП.