Юные псковичи могут принять участие в фотоконкурсе

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Псковичи до 14 лет смогут принять участие в фотоконкурсе «Приключение скобарёнка в Псковском крае», сообщили на официальном туристическом портале Псковской области.

Конкурс проводится до 11 октября.

Для участия в конкурсе нужно сфотографировать интересный объект Псковской области и в комментариях к фотографии написать: что или кто на ней изображены, чем интересен или удивителен этот объект.

После этого нужно вступить в группу «Библиотеки города Пскова» и разместить фотографии в специальном альбоме конкурса «Приключение скобарёнка в Псковском крае».

Участники получат электронные сертификаты, а победители получат дипломы и подарки от Издательского дома «Чудеса и приключения». Награждение состоится 19 октября. Приглашаем к участию!