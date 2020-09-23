Около 30 человек побывало на встрече астрономов-любителей в Пскове

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Вчера, 22 сентября,около 30 псковичей пришло на встречу клуба людей астрологии с 20:30 до 23:30

Целью встречи было показать людям красоту ночного неба. Представители клуба в социальной сети "ВКонтакте" рассказали, что они наблюдали Луну, Сатурн, Юпитер, Марс, Плеяды, Мицар-Алькор.

В группе сообщили, что на встрече они немного поговорили о телескопах, их стоимости и о созвездиях. Кроме того показали несколько основных созвездий на небе.

"Будем снова ждать совпадения хорошей погоды, свободного времени и настроения для организации такого выезда. Следите за новостями в группе!", - сообщили в группе.