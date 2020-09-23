11 месяцев реставрации цепных мостов в Острове подходит к концу

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Уникальные цепные мосты в городе Острове 11 месяцев очищали от ржавчины и грязи. Сегодня они уже радуют глаз жителей и гостей города, несмотря на то, что работы еще не окончены.

Реставрация мостов проходит капитально: чистятся и обновляются гранитные пилоны и чугунные ограждения, очищается от ржавчины мостовые фермы.

Кроме того на дорожки, ведущие к мосту, уложили камень, а сам мост покрыли ортотропными плитами. Сообщается, что они будут долговечными, в отличие от дощатого настила.

Вокруг моста реконструируется и набережная, уже произошла установка специального покрытия, которое поможет сохранить берег от разрушений. Кроме того, рабочие приступили к укладке верхнего каменистого слоя.

Реставрация уникальных цепных мостов в Острове подходит к концу. В течение 11 месяцев рабочие очистили от ржавчины и грязи металлические фермы моста, обновили гранитные пилоны и чугунные ограждения. Недолговечный дощатый настил заменили ортотропными плитами. Работы на цепных мостах в Острове завершатся в течение трёх месяцев.