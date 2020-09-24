Опубликован список дефицитных продуктов в Великих Луках в 1982 году

Фото: ТАСС

Госархив Псковской области опубликовал список дефицитных продуктов в Великих Луках в 80-х годах.

Согласно документу в перечень дефицитных продуктов входили: кофе, колбасы, икра, мясо, молочные и мясные консервы.

Фото: Госархив Пскова

В 1982 году в Великих Луках был подписан приказ, учреждающий особый порядок торговли дефицитными товарами. В документе было сказано, что в первую очередь следовало отпускать продукты из списка нескольким категориям граждан.

В их числе инвалиды Великой Отечественной войны, многодетные матери, больные сахарным диабетом. В отдельных случаях допускалась продажа дефицитных товаров передовикам производства.