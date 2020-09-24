Опубликован список дефицитных продуктов в Великих Луках в 1982 году

Фото: ТАСС
Госархив Псковской области опубликовал список дефицитных продуктов в Великих Луках в 80-х годах.
Согласно документу в перечень дефицитных продуктов входили: кофе, колбасы, икра, мясо, молочные и мясные консервы.
Фото: Госархив Пскова
В 1982 году в Великих Луках был подписан приказ, учреждающий особый порядок торговли дефицитными товарами. В документе было сказано, что в первую очередь следовало отпускать продукты из списка нескольким категориям граждан.
В их числе инвалиды Великой Отечественной войны, многодетные матери, больные сахарным диабетом. В отдельных случаях допускалась продажа дефицитных товаров передовикам производства.
Фото: Госархив Пскова