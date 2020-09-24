Насколько реже болеют вирусами люди в масках, сообщил Росспотребнадзор

Фото: Михаил ПАТЛИС

Псковский Роспотребнадзор 23 сентября на своем официальном сайте опубликовал памятку о том, когда и зачем носить маски.

В рамках проекта «Мониторинг возбудителей ОРВИ, гриппа и COVID-19 в межэпидемический период» проводился анализ эффективности использования средств индивидуальной защиты.

В результате исследования выяснилось, что среди лиц, использовавших СИЗ, количество инфицированных было намного меньше, чем среди горожан, которые СИЗ не использовали.

Ношение медицинской маски снижало вероятность заражения различными респираторными инфекциями в 1,8 раза, использование перчаток – в 1,3 раза.

При наличии контакта с больными острыми респираторными инфекциями, ношение медицинской маски снижало вероятность инфицирования возбудителями в 1,8 раза, использование перчаток снижало вероятность заражения в 2,7 раз.

Медицинские маски для защиты органов дыхания рекомендуется использовать:

- при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном транспорте в период роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями;

- при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями;

- при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной инфекции;

- при рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем

Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно носить маску:

- маска должна плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров;

- старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством;

- влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую;

- не используйте вторично одноразовую маску;

- использованную одноразовую маску следует утилизировать, желательно в пакете;

При уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим, маску следует немедленно снять. После снятия маски необходимо незамедлительно и тщательно вымыть руки.