Расписание пригородных поездов Нелидово – Великие Луки изменится

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В целях модернизации железнодорожной инфраструктуры на участке Нелидово – Великие Луки в некоторые дни октября отменят ряд пригородных поездов, сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Отменяются поезда № 6803 Нелидово – Великие Луки на участке Нелидово – Старая Торопа (2, 5, 7, 9, 12, 14, 16 октября); № 6804 Великие Луки – Нелидово на участке Старая Торопа – Нелидово (2, 5, 7, 9, 12, 14, 16 октября); № 6951 Нелидово – Великие Луки на участке Нелидово – Земцы (5, 12 октября).

Кроме того, 5 и 12 октября поезд № 6951 по направлению Земцы – Великие Луки следует с изменением расписания: отправление из поселка Земцы в 4:10, прибытие в Великие Луки – в 7:27.