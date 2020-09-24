Мать ребенка-инвалида три года не может добиться установки пандуса

Фото: pixabay.com

Псковичка Анна Щепелева уже три года не может добиться от управляющей компании установки пандуса для ребенка-инвалида.

Вследствие бездействия родители вынуждены преодолевать препятствия для доставления сына в лечебные учреждения и прогулок на свежем воздухе.

По словам Анны, первый раз в управляющую организацию она обратилась в 2017 году. В июне 2018 года она написала обращение на сайт губернатору с просьбой помочь с улучшением жилищных условий. Спустя месяц после обращения девушка отметила, что в управляющей компании ей ответили, что "в рамках реализации подпрограммы "Доступная среда" на 2014-2020 годы не предусмотрены мероприятия по разработке проектно-сметной документации для обеспечения беспрепятственного доступа для инвалидов-колясочников".

"Вот такой "сухой" ответ", - отметила псковичка добавив, что сейчас в программе "Доступная среда" почти нет смысла. Ведь в первую очередь инвалиду нужно обеспечить выход из дома.

Анна отметила, что реакция после обращения на сайт к губернатору была сразу: собирались комиссии, обследовали жилое помещение, подъезд... но в итоге было принято решение о том, что жилое помещение не соответствует нормам и пандус появится не раньше 2024 года.

Псковичка отметила, что их семья рассмотрела бы даже переезд в другой дом, где уже есть пандус, но квартира находится в военной ипотеке.