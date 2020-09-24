В Пскове на двух улицах отремонтируют тротуары

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Тротуары отремонтируют на улице Ижорского батальона и Шоссейной в Пскове, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Будет спроектировано 1170 метров тротуара по улице Шоссейной, от улицы Алмазной до улицы Окольной и почти 300 метров тротуара на улице Ижорского батальона, от дома №15 по улице Ижорского батальона до улицы Алехина. Кроме того планируется обустройство километра обочины от дома №57 А по улице Ижорского батальона, до разворотной площадки.

По условиям контракта тротуары будут организованы с учетом движения всех групп населения, включая маломобильные.

Начальная цена лота - 4 млн 950 тыс. руб. Срок окончания подачи заявок - 7 октября. Фото: Пресс-служба администрации Пскова

Капремонт на указанных участках планируется проводить в 2021-2024 годах.