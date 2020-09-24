Еще один двор будет благоустроен в Пскове

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Фото: Пресс-служба администрации Пскова
В Пскове объявлен аукцион на благоустройство дворовой территории дома 85 по улице Белинского, сообщили в пресс-службе администрации.
Во дворе положат асфальтовое покрытие, обустроят парковку, поменяют бордюрный камень и сделают понижающий бордюр для съезда. Срок выполнения работ - по 30 октября 2020 года.
Этот двор уже четвертый в городе, который ремонтируют на средства, сэкономленные при благоустройстве парка Энтузиастов. В этом списке также значатся дворы по ул. Калинина,14, Гоголя, 53 и Юбилейная,73 А.