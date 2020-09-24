Еще один двор будет благоустроен в Пскове

. Фото: Пресс-служба администрации Пскова

В Пскове объявлен аукцион на благоустройство дворовой территории дома 85 по улице Белинского, сообщили в пресс-службе администрации.

Во дворе положат асфальтовое покрытие, обустроят парковку, поменяют бордюрный камень и сделают понижающий бордюр для съезда. Срок выполнения работ - по 30 октября 2020 года.

Этот двор уже четвертый в городе, который ремонтируют на средства, сэкономленные при благоустройстве парка Энтузиастов. В этом списке также значатся дворы по ул. Калинина,14, Гоголя, 53 и Юбилейная,73 А.