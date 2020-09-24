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32 человека заразились коронавирусом в Псковской области за сутки, сообщили в официальном telegram-канале Псковской области.

Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом - 5 276. Выздоровело – 3 964 человека, за сутки - 32.

Число умерших не изменилось – 65. На данный момент проведено исследований – 97 291, за сутки - 852.

Статистика по районам

Псков – 1677

Великие Луки – 1065

Бежаницкий район - 61

Великолукский район – 216

Гдовский район – 89

Дедовичский район – 77

Дновский район - 112

Красногородский район – 44

Куньинский район – 49

Локнянский район - 19

Невельский район - 164

Новоржевский район – 28

Новосокольнический район - 145

Опочецкий район – 67

Островский район – 372

Палкинский район - 58

Печорский район – 103

Плюсский район – 104

Порховский район - 185

Псковский район – 446

Пустошкинский район – 28

Пушкиногорский район - 17

Пыталовский район – 31

Себежский район – 41

Струго-Красненский район – 51

Усвятский район - 27