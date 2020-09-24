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32 человека заразились коронавирусом в Псковской области за сутки, сообщили в официальном telegram-канале Псковской области.
Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом - 5 276. Выздоровело – 3 964 человека, за сутки - 32.
Число умерших не изменилось – 65. На данный момент проведено исследований – 97 291, за сутки - 852.
Статистика по районам
Псков – 1677
Великие Луки – 1065
Бежаницкий район - 61
Великолукский район – 216
Гдовский район – 89
Дедовичский район – 77
Дновский район - 112
Красногородский район – 44
Куньинский район – 49
Локнянский район - 19
Невельский район - 164
Новоржевский район – 28
Новосокольнический район - 145
Опочецкий район – 67
Островский район – 372
Палкинский район - 58
Печорский район – 103
Плюсский район – 104
Порховский район - 185
Псковский район – 446
Пустошкинский район – 28
Пушкиногорский район - 17
Пыталовский район – 31
Себежский район – 41
Струго-Красненский район – 51
Усвятский район - 27