Псковский рапс пользуется спросом в Германии

Фото из архива КП

Статистика производительности сельского хозяйства в Псковской области выросла на 6% по отношению к прошлому году. Об этом рассказал председатель регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов на пресс-конференции в пресс-центре "Интерфакса" в Пскове.

Кроме того, в регионе активно производится рапс, который используется для создания масла. Как сообщил спикер, чаще всего псковский рапс экспортируется в Германию.

"Рапс, учитывая его стоимость и продажу на экспорт, - это нефть для Псковской области", - заключил Романов.