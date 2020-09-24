Лимонады и чипсы псковским школьникам больше не продадут

.

Кафетерии с чипсами и газировкой ликвидировали в 5 псковских школах, рассказала глава Пскова Елена Полонская на пресс-конференции 24 сентября, сообщает Псковское агентство информации.

Кроме того из вендинговых автоматов убрали газировку и орехи.

«По уже заполненным родителями анкетам ясно, что основные претензии к недостаточно горячим блюдам. Таких жалоб становится все меньше, потому что в столовых эти сигналы услышали и приняли к сведению», - отметила Елена Полонская.

Елена Полонская отметила, что «Родительская экспертиза» активно включилась в работу по мониторингу качества питания и будет работать еще в течение двух недель.