В псковской детской областной больнице исчезли очереди

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В поликлинике детской областной больницы больше нет очередей, заявил в эфире ПАИ-live главный врач Аркадий Гохман.

Главврач связывает это с тем, что в больнице отнеслись к этому со всей ответственностью. По его словам, между визитами пациентов соблюдается необходимый временной интервал. Очередей нет даже не смотря на то, что прием идет в полном объеме.

«Если вы обратили внимание, у нас нет таких очередей пациентов, все четко расписано – у нас идет предварительная электронная запись, соответственно по времени пациенты принимаются, потоки разделены к разным специалистам». - пояснил главный врач.