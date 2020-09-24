Известные псковичи рассказали о результатах «тихой охоты»

Фото: Instagram / Андрей Тарасов

Теплая зима и благоприятные летние температуры способствовали отличному росту грибов. Вместе с тем, желающих выехать на "тихую охоту" поприбавилось с развитием внутреннего туризма и запретом на все виды массовых мероприятий. Поехать за грибочками не прочь и наши ВИПы.

Поход за грибами устроили первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко, директор управляющей компании «ПсковЖилСервис» Андрей Тарасов, депутат Псковского районного Собрания от ЛДПР Валерий Колтаков и директор филиала ВГТРК ГТРК «Псков» Наталья Юрченко, лидер регионального отделения «Партии Роста» Игорь Романов и лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак.

Олег Брячак с грибами Фото: Instagram

Даже глава городской администрации Александр Братчиков гриб отыскал на улице Спортивной в Пскове - сообщили корреспонденты "Псковской правды".

Те, кто еще не успел отправиться на "гребной релакс", грибники сообщества «ГРИБЫ И ГРИБНИКИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» ВКонтакте делятся интересными местами: "Печорский район недалеко от Нового Изборска, Гдовский район на 56 километре от Пскова, Красногородский район".