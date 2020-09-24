Стало известно как питаются школьники-аллергики в Пскове

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Сегодня, 24 сентября, на пресс-конференции, посвященной школьному питанию, начальник управления образования администрации города Пскова Анна Кузыченко рассказала, как составляется особое меню для аллергиков. Об этом сообщили в Псковском агентстве информации.

Особым диагнозам школьников уделяется индивидуальное внимание, заявила Кузыченко: «С детьми с определенным диагнозом, например, с непереносимостью молока, работают точечно, индивидуально».

Относительно фруктов начальник управления образования рассказала, что в Псковской области детям выдают только яблоки. Тем, у чьих детей аллергия на фрукты, посоветовали давать разрешенные аллергологами плоды с собой из дома.