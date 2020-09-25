Коронавирус в Псковской области 2020: последние новости на 25 сентября

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В Псковской области по состоянию на утро 25 сентября выявлено 22 случая выздоровления от новой коронавирусной инфекции, сообщил губернатор Псковской области на своей странице в Instagram.

При этом в регионе за минувшие сутки 44 человека заразились коронавирусом. Никто не умер.

Статистика по районам:

Псков – 1684 (+7)

Великие Луки – 1077 (+12)

Бежаницкий район - 61

Великолукский район – 218 (+2)

Гдовский район – 89

Дедовичский район – 77

Дновский район - 112

Красногородский район – 46 (+2)

Куньинский район – 50 (+1)

Локнянский район - 19

Невельский район - 164

Новоржевский район – 28

Новосокольнический район - 145

Опочецкий район – 76 (+9)

Островский район – 376 (+4)

Палкинский район - 60 (+2)

Печорский район – 97

Плюсский район – 104

Порховский район - 170

Псковский район – 419

Пустошкинский район – 29 (+1)

Пушкиногорский район - 17

Пыталовский район – 31

Себежский район – 41

Струго-Красненский район – 52 (+1)

Усвятский район - 27