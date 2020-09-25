Коронавирус в Псковской области 2020: последние новости на 25 сентября

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В Псковской области по состоянию на утро 25 сентября выявлено 22 случая выздоровления от новой коронавирусной инфекции, сообщил губернатор Псковской области на своей странице в Instagram.
При этом в регионе за минувшие сутки 44 человека заразились коронавирусом. Никто не умер.
Статистика по районам:
Псков – 1684 (+7)
Великие Луки – 1077 (+12)
Бежаницкий район - 61
Великолукский район – 218 (+2)
Гдовский район – 89
Дедовичский район – 77
Дновский район - 112
Красногородский район – 46 (+2)
Куньинский район – 50 (+1)
Локнянский район - 19
Невельский район - 164
Новоржевский район – 28
Новосокольнический район - 145
Опочецкий район – 76 (+9)
Островский район – 376 (+4)
Палкинский район - 60 (+2)
Печорский район – 97
Плюсский район – 104
Порховский район - 170
Псковский район – 419
Пустошкинский район – 29 (+1)
Пушкиногорский район - 17
Пыталовский район – 31
Себежский район – 41
Струго-Красненский район – 52 (+1)
Усвятский район - 27