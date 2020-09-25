Два человека пострадали в ДТП в деревне Родина

Фото: ПАИ

Два человека пострадали в результате столкновения легковых автомобиля Acura и Opel в деревне Родина Псковского районе.

Дорожная авария произошла 25 сентября в 08:00 на участке дороги по направлению от улицы Венской в сторону Родины.

По словам водителя автомобиля Opel, он не увидел встречный автомобиль, выполняя поворот налево. Пострадавшие в результате ДТП водители от госпитализации отказались.

Фото: ПАИ

На месте работают сотрудники ДПС, пожарные и бригада скорой медицинской помощи, а также сотрудники полиции.