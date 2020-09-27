Коронавирус в Псковской области 2020: последние данные на 27 сентября

Фото из архива КП

По состоянию на сегодня, 27 сентября, в Псковской области выявлено 5 398 заболевших коронавирусом. За последние сутки заболевание подтвердилось у 37 человек.

С начала пандемии в регионе выздоровели от новой коронавирусом инфекции 4 020 человек, 19 из них за прошедшие сутки.

На данный момент проведено исследований – 99 512. Умерло– 65(+0)

Статистика по районам:

Псков – 1704

Великие Луки – 1101

Бежаницкий район - 61

Великолукский район – 222

Гдовский район – 89

Дедовичский район – 77

Дновский район - 112

Красногородский район – 47

Куньинский район – 51

Локнянский район - 19

Невельский район – 169

Новоржевский район – 28

Новосокольнический район – 146

Опочецкий район – 79

Островский район – 380

Палкинский район – 61

Печорский район – 108

Плюсский район – 104

Порховский район - 187

Псковский район – 453

Пустошкинский район – 29

Пушкиногорский район - 17

Пыталовский район – 31

Себежский район – 43

Струго-Красненский район – 52

Усвятский район – 28