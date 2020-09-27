Коронавирус в Псковской области 2020: последние данные на 27 сентября

Фото из архива КП
По состоянию на сегодня, 27 сентября, в Псковской области выявлено 5 398 заболевших коронавирусом. За последние сутки заболевание подтвердилось у 37 человек.
С начала пандемии в регионе выздоровели от новой коронавирусом инфекции 4 020 человек, 19 из них за прошедшие сутки.
На данный момент проведено исследований – 99 512. Умерло– 65(+0)
Статистика по районам:
Псков – 1704
Великие Луки – 1101
Бежаницкий район - 61
Великолукский район – 222
Гдовский район – 89
Дедовичский район – 77
Дновский район - 112
Красногородский район – 47
Куньинский район – 51
Локнянский район - 19
Невельский район – 169
Новоржевский район – 28
Новосокольнический район – 146
Опочецкий район – 79
Островский район – 380
Палкинский район – 61
Печорский район – 108
Плюсский район – 104
Порховский район - 187
Псковский район – 453
Пустошкинский район – 29
Пушкиногорский район - 17
Пыталовский район – 31
Себежский район – 43
Струго-Красненский район – 52
Усвятский район – 28