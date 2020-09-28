13 случаев заражения коронавирусом выявлено в опочецком колледже

.

В Опочецком колледже выявлено 13 случаев заражения COVID-19, сообщил губернатор Псковской области в своем еженедельном видеообращении к псковичам в социальной сети Instagram.

В Опочецком индустриально-педагогическом колледже на данный момент изолированы 13 заболевших. При этом сейчас под наблюдением находятся 50 человек. Несмотря на это губернатор отметил, что обстановка с коронавирусом в регионе остается стабильной и контролируемой.

Кроме того, на прошлой неделе очаг выявили в Невельской межрайонной больнице. Всего коронавирусом в данном очаге заболели пять сотрудников. Под наблюдением находятся 68 контактных пациентов.

В Павской школе Порховского района изолированы 3 учителя и 2 школьника, 10 человек находятся под наблюдением.Школа находится на дистанционное обучение