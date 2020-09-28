К 15 октября в Псковской области откроется товарно-молочная ферма

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К 15 октября в Новосокольническом районе откроется товарно-молочная ферма, сообщил 28 сентября генеральный директор АО «Красное знамя», председатель экономического комитета Псковского областного Собрания Андрей Козлов в эфире проекта ПАИ-live.

Сообщается, что ферма планируется на 1 800 буренок. «На соседней площадке у нас стоят еще порядка 400 с лишним голов, в ближайший месяц приедет еще 400», - добавил Андрей Козлов. Всего до конца года планируется завезти еще 1 250 голов. У каждой из 1800 коров на мегаферме есть свое имя. Однако, в компьютер они занесены по номерам.

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На ферме, впервые в Псковской области, будет применен целый ряд новых технологиq. Среди них карусель для доения De Laval. С помощью нее будет обслуживаться 60 коров. Кроме того на производстве будут использоваться роботы. Они будут находиться в каждом коровнике и «подпихивать» животным корма. Хранение силоса на ферме будет осуществляться по технологии немецкой компании ВÖСК. Каждая из 12 целостных траншей вмещает в себя 2,5 тысячи тонн кормов.

Стоимость проекта оценивается в 1,118 миллиарда рублей. Однако Андрей Козлов отметил, что благодаря некой оптимизации, скорее всего «будет чуть-чуть подешевле. Но всё равно близко к этим цифрам».

Практически весь навоз, который будет «производить» ферма планируется вноситься на поля в качестве удобрений. Директор отметил, что это улучшит иммунитет почвы.