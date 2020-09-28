Здание псковской «Таблетки» передано в госсобственность

Фото из архива КП

Сегодня, 28 сентября, стало известно о передачи здания на Октябрьском проспекте, 34, в народе называемое «Таблетка», в государственную собственность Псковской области. Об этом сообщили на собрании депутатов Псковской городской Думы внеочередной 42-й сессии шестого созыва.

Ранее было известно, что вопрос о передачи танцплощадки на Октябрьском 22 сентября был снят с повестки сессии Псковской гордумы. Профильный комитет гордумы счел вопрос недостаточно проработанным и порекомендовал рассмотреть его на внеочередной сессии.

Сегодня объект было решено передать государству под строительство театра кукол. На это выделятся средства из государственной казны.

«Финансирование можно получить на 2020-2021 год, и по итогам 2020-2021 театр кукол должен быть введен в эксплуатацию», – заключил Александр Братчиков.