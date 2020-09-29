63-летний мужчина пропал в лесу Гдовского района

Фото: региональное отделение отряда «Лиза Алерт»

Мужчина 63-х лет по имени Николай Сафронов пропал в лесу деревни Залюбовье в Гдовском районе. Об этом сообщили представители регионального отделения отряда «Лиза Алерт» в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

Сообщается, что мужчина отправился в лес и не вернулся 27 сентября. Из основных примет - красная кепка и зеленая сумка. Был одет в спортивные штаны, кроссовки и белый свитер с черной курткой.

Рост пропавшего - 165 сантиметров, нормального телосложения, волосы черные с проседью, глаза серые.