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Псковские писатели поздравили Валентина Курбатова с Днем рождения

Источник:kp.ru
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Фотография со страницы Игоря Смолькина

Фотография со страницы Игоря Смолькина

Председатель правления Псковского отделения Союза писателей Игорь Смолькин от имени Псковского Регионального отделения Союза писателей России поздравил Валентина Курбатова с восемьдесят первым Днем рождения.

«Помню, шестнадцать лет назад поздравлял вас с шестьдесят пятой «узловой». Умничал, искал мудрые слова, думаю, лучше уже и не написать. Поэтому, повторяю», - написал Игорь Смолькин на своей странице в социальной сети Facebook.

«Каков художник Курбатов? Каково его творческое делание? «Искусство есть служение и радость», - сказал Иван Александрович Ильин. Это определение, на мой взгляд, - лучший ответ. Служение, как реализация единственно возможной художественной необходимости, радость от одоления и озарения - все это, выделенное Ильиным как неотъемлемое составляющее настоящего творчества, свойственно и истинному художнику слова Валентину Яковлевичу Курбатову», - написал председатель правления Псковского отделения Союза писателей.

Игорь Смолькин пожелал Валентину Курбатову счастливой дороги и отметил, что впереди его ждет еще много «узловых».