В Псковской области пройдет чемпионат по профмастерству «Абилимпикс»

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Пятый региональный чемпионат среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями «Абилимпикс» в этом году будет проходить в Псковской области с 21 октября.

Всего на участие в 17 основных компетенциях и 22 номинациях записалось около 110 человек. Среди них школьники, студенты и специалисты. Выполнение заданий будут оценивать порядка 100 экспертов. Победители примут участие в отборочных и финальном этапах 6-го Национального чемпионата «Абилимпикс».

Сообщается, что в этом году было выделено шесть новых компетенций: «Администрирование баз данных», «Кондитерское дело», «Малярное дело», «Обработка текста», «Слесарное дело» и «Швея».

Первые соревнования, «Медицинский и социальный уход», пройдут 1 октября на базе Псковского медицинского колледжа, по остальным компетенциям мероприятия планируются 21 октября.