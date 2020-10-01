Еще 38 человек заразились коронавирусом в Псковской области

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38 человек заразились коронавирусом в Псковской области за последние сутки, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.
5 514 человек заразились коронавирусной инфекцией в регионе за все время пандемии.
Выздоровело 4 064 пациента, за минувшие сутки – 12.
Всего специалисты провели 102 171, за сутки – 851 тест на коронавирус.
Умерло 65 инфицированных человек.
«Действующие противовирусные ограничительные меры продлены до 1 ноября. Берегите себя и своих близких!» – написал губернатор.