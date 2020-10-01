Изменился номер телефона горячей линии псковского ПФР

Фото из архива КП

Сегодня, 1 октября, изменился номер единого телефона горячей линии Отделения ПФР по Псковской области. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения.

С сегодняшнего дня для того, чтобы получить информацию по вопросам ПФР, необходимо обратиться по новому номеру: 8-800-600-01-76.

По этому телефону продолжат консультировать по вопросам пенсионного обеспечения, использования материнского капитала, средств пенсионных накоплений, регистрации в системе обязательного пенсионного страхования и другим вопросам.

Звонки принимаются с 8.30 до 18.00. Звонок по России бесплатный