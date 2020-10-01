Актёр Никита Логинов умер по возвращении с фестиваля в Пскове

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Коллега погибшего актера Лилия Загорская рассказала, что артист ушел из жизни после возвращении из поездки в Псков, сообщает «Gazeta.ru».

«Мы вернулись из города Пскова. Там был фестиваль. Играли спектакль «Магадан», — рассказала Загорская добавив, что на работу он почувствовал боли в области сердца.

Через какое-то время Логинову стало лучше и он хотел ехать к мастеру, занимающемуся изготовлением декораций для нового спектакля, но 57-летний артист вновь почувствовал себя плохо.

«Ребята — монтировщики и дежурный на вахте — вызвали скорую, зашли в кабинет, а Никита потерял сознание. Тут же приехали врачи, пытались помочь ему… Он умер», — рассказала Загорская.

Причиной смерти Логинова называют оторвавшийся тромб.