Погибший на трассе под Псковом водитель оказался угонщиком

Фото: ПАИ

Погибший 30 сентября на трассе М9 в Псковской области водитель оказался угонщиком, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Стало известно, что погибший 24-летний молодой человек угнал «Жигули» от дома на улице Бассейной в Великих Луках.

Фото: ПАИ

Полицейские выяснили, что владелец оставил автомобиль открытыми, предварительно сняв аккумулятор для подзарядки. Злоумышленник раздобыл подходящий аккумулятор, установил его и направился в сторону Куньи.

У деревни Михальки водитель «Жигули» выехала на встречную полосу и врезался в фуру. Водитель ВАЗ-2104 погиб на месте.