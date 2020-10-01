Вандалы осквернили могилы и памятник Арнольда Мери в Псковской области

Фото газеты «Порховский вестник».

В Порховском районе сегодня после обеда начнут восстанавливать разрушенный памятник Герою Советского Союза Арнольду Мери, сообщает газета «Порховский вестник».

На место разрушенного памятника прибыли глава Порховского района Виктор Степанова и глава Полонской волости Анатолий Гаврилов.

Как выглядел памятник до инцидента. Фото газеты «Порховский вестник».

Сегодня утром стало известно, что в деревне Полоное Порховского района неизвестные осквернили около 20 могил и памятник Герою Советского Союза Арнольду Мери.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. В пресс-службе УМВД отметили, что сейчас проводятся мероприятия по установлению лиц, совершивших данное деяние.