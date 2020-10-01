Очередной пешеходный переход ликвидировали в Пскове

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Пешеходный переход ликвидировали у дома № 2А на улице Рокоссовского в Пскове, сообщили в Управлении городского хозяйства администрации города.

В УГХ пояснили, что при принятии решения учитывалась крайне напряженная транспортная обстановка. Кроме того в 50 метрах от ликвидированного нерегулируемого пешеходного перехода располагается регулируемый, на пересечении Рижского проспекта и улицы Рокоссовского.

«На ликвидированном пешеходном переходе ранее были неоднократно зафиксированы наезды на пешеходов, и сохранение перехода в месте с напряженной транспортной обстановкой не представляется целесообразной», - сообщили в УГХ.