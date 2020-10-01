Торговый дом на 4-х углах выставлен на продажу за 10 млн рублей

Фото: Анастасия Тарасова

В Пскове 28 сентября выставили на продажу торговый дом «Тимохин», расположенный на территории рынка на 4-х углах.

Ранее появилась информация о том, что на рынке на 4-х углах должны снести 28 нестационарных объектов. Сообщалось, что крытый рынок «Фавор» и торговый комплекс «Европарк» останутся.

«Удобное расположение, в шаговой доступности остановка общественного транспорта, имеется подъезд для грузовых машин», — говорится в описании. Объявление о продаже выставлено с аккаунта ООО «Империал».