1 октября радиостанция «Седьмое небо» отмечает 22-й День рождения

.

Сегодня псковская радиостанция «Седьмое небо» отмечает День рождения, сообщает Псковское агентство информации.

Ровно 22 года назад, 1 октября 1998 года, она впервые вышла в эфир. Сегодня в 14:00 Андрей Калинин расскажет об истории радиостанции «Седьмое небо» в эфире проекта ПАИ-live.

«Сегодня День музыки, и приятно, что он совпадает с днем рождения нашего радио», - рассказал руководитель по радиовещанию «Седьмого неба» Андрей Калинин.

Он отметил, что весь коллектив живет теми же чаяниями и переживаниями, что и все псковичи.

«Мы всегда вместе и всегда рядом, стараемся, чтобы их настрой всегда был позитивным, мы дарим всегда положительные эмоции. Я благодарен всем псковичам, которые нас слушают, что есть большое количество людей, которые остаются всегда с нами. Впереди еще много интересного, много планов. Оставайтесь с нами и наслаждайтесь радиостанцией», – сказал руководитель по радиовещанию «Седьмого неба» Андрей Калинин.

«Седьмое небо» входит в состав АНО «Медиацентр 60», включающей в себя также сетевое издание «Псковское агентство информации», газеты «Псковская правда», «Аргументы и факты – Псков», «Комсомольская правда – Псков» и радиостанцию «Радио Дача».