Студенты ПсковГУ приглашают псковичей покреативить

Фото: Анастасия Тарасова

Псковичей приглашают покреативить на тему приграничного взаимодействия регионов и государств. 4 декабря в вузе пройдёт традиционный Фестиваль визуализаций.

В этом году фестиваль пройдёт в рамках Всероссийского общественно-научного онлайн-форума «Дихотомия войны и мира: приграничные регионы России в переломные исторические эпохи» в онлайн-формате.

Тема мероприятия - приграничное взаимодействие регионов и государств.

Конкурсные работы могут быть посвящены истории взаимодействия различных регионов, общим страницам их истории, культурным связям стран-соседей, актуальным социальным явлениям. Темой может стать Великая Отечественная война в истории регионов, литературные связи стран, национальные традиции пограничья и т.д.

Номинации:

- творческий видеоролик;

- социальный видеоролик;

- фотография: «Уникальная природа»;

- фотография: «Архитектура и скульптура»;

- фотография: «Живой архив»;

- фотография: «Черно-белая эстетика»;

- дизайн и брендбук.

Заявки принимаются до 1 ноября 2020 года, приёма работ до 13 ноября 2020 года.

Заявки и работы нужно высылать по адресу: festviz2020@mail.ru с пометкой «Фестиваль Визуализаций “Borderless World”».