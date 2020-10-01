Студенты ПсковГУ приглашают псковичей покреативить

Фото: Анастасия Тарасова
Псковичей приглашают покреативить на тему приграничного взаимодействия регионов и государств. 4 декабря в вузе пройдёт традиционный Фестиваль визуализаций.
В этом году фестиваль пройдёт в рамках Всероссийского общественно-научного онлайн-форума «Дихотомия войны и мира: приграничные регионы России в переломные исторические эпохи» в онлайн-формате.
Тема мероприятия - приграничное взаимодействие регионов и государств.
Конкурсные работы могут быть посвящены истории взаимодействия различных регионов, общим страницам их истории, культурным связям стран-соседей, актуальным социальным явлениям. Темой может стать Великая Отечественная война в истории регионов, литературные связи стран, национальные традиции пограничья и т.д.
Номинации:
- творческий видеоролик;
- социальный видеоролик;
- фотография: «Уникальная природа»;
- фотография: «Архитектура и скульптура»;
- фотография: «Живой архив»;
- фотография: «Черно-белая эстетика»;
- дизайн и брендбук.
Заявки принимаются до 1 ноября 2020 года, приёма работ до 13 ноября 2020 года.
Заявки и работы нужно высылать по адресу: festviz2020@mail.ru с пометкой «Фестиваль Визуализаций “Borderless World”».