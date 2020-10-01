3 школьника разгромили кладбище в Порховском районе

Фото: газета «Порховский вестник»

Стали известны личности граждан, которые осквернили памятник Героя Советского Союза Арнольда Мери и 16 надгробий на кладбище в Порховском районе. Об этом сообщили "Комсомольской правде" в УМВД по Порховскому району.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УМВД установлены трое несовершеннолетних учащихся. Как оказалось, подростки сознались, что сделали это из хулиганских мотивов.

В данный момент все они опрошены. Кроме того, в полиции провели беседы с их законными представителями. А сами несовершеннолетние поставлены на профилактический учет в полиции.