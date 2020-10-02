Для ярмарки «Осень - 2020» 3 октября перекроют центр Пскова

Фото из архива КП

В субботу, 3 октября, в Пскове пройдет областная сельскохозяйственная ярмарка «Осень - 2020», сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Ярмарка состоится на Октябрьской площади. В связи с этим, будет перекрыт Октябрьский проспект до пересечения с улицей Некрасова и улица Советская от площади Ленина до пересечения с улицей Детской.

Ярмарка будет работать весь день с 06.00 до 17.00. После закрытия ярмарки движение по площади восстановится.

ИЗМЕНЕНИЕ СХЕМЫ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ:

№ 3, 4, 14, 17 с Завеличья будут следовать по Рижскому проспекту, улице Горького через остановку «Дамба», улице 128-й Стрелковой дивизии, улице Вокзальной до остановки «Вокзал» в прямом и обратном направлениях.

№ 1 - по улицам Поземского, Труда, Текстильной, у Инженерной, Кузнецкой с выездом к Летнему саду и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

№ 11 - с улицы Звездной по улицам Труда, Текстильной, Инженерной, Кузнецкой с выездом к Летнему саду и далее по маршруту.

№ 8 из Корытова -по улицам Я.Райниса, 128-й Стрелковой дивизии, Вокзальной до остановки «Вокзал» и обратно.

В связи с проведением ярмарки стоянка транспортных средств будет запрещена с 20.00 2 октября до 06.00 3 октября по Октябрьскому проспекту от улицы Некрасова до Октябрьской площади, Октябрьской площади, улице Советской от улицы Детской до площади Ленина, улице Профсоюзной.