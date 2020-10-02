2 октября для пациентов откроют новую инфекционную больницу в Пскове

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Сегодня, 2 октября, Псковский многофункциональный медицинский центр новой инфекционной больницы примет первого посетителя. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Как отмечается в сообщении, для начала работы больнице необходимо получить лицензию на осуществление медицинской деятельности. Это произойдет сегодня, в 11 часов, в то же время губернатор Псковской области Михаил Ведерников в торжественной обстановке даст старт новому отделению.

Великолукский корпус получит лицензию на следующей неделе. А в Пскове параллельно ведётся строительство детского инфекционного отделения.

Два корпуса новой инфекционной больницы возведены в кратчайшие сроки по поручению президента Владимира Путина.