Опубликован список домов в которых заменят лифты в 2021

Фото из архива КП
Сегодня стало известно, какие дома попадут в список замены 100 старых лифтов в Пскове в 2021 году. Об этом в социальной сети ВКонтакте сообщил депутат Собрания депутатов Завеличенской волости Николай Кузьми.
В сообщении указано, что собственникам домов, в которых намечена замена лифта, выделено 3-и месяца для проведения собрания. До середины декабря 2020 года жильцы должны решить судьбу старых лифтов.
Список домов, где произведут замену лифта:
Байкова ул., 4 г.
Бастионная ул., 13, 13А , 17
Западная ул., 22
Индустриальная ул., 2А, 2Б, 4А
Инженерная ул., 25, 82
Коммунальная ул., 39, 45, 58, 67, 69, 69А, 75, 75А, 75Б, 77, 77/1
Кузбасской дивизии ул., 30А, 38
Рижский пр., 51, 55
Рокоссовского ул., 1, 11, 4
Труда ул., 53, 67
Юбилейная ул., 77Б, 93