Опубликован список домов в которых заменят лифты в 2021

Фото из архива КП

Сегодня стало известно, какие дома попадут в список замены 100 старых лифтов в Пскове в 2021 году. Об этом в социальной сети ВКонтакте сообщил депутат Собрания депутатов Завеличенской волости Николай Кузьми.

В сообщении указано, что собственникам домов, в которых намечена замена лифта, выделено 3-и месяца для проведения собрания. До середины декабря 2020 года жильцы должны решить судьбу старых лифтов.

Список домов, где произведут замену лифта:

Байкова ул., 4 г.

Бастионная ул., 13, 13А , 17

Западная ул., 22

Индустриальная ул., 2А, 2Б, 4А

Инженерная ул., 25, 82

Коммунальная ул., 39, 45, 58, 67, 69, 69А, 75, 75А, 75Б, 77, 77/1

Кузбасской дивизии ул., 30А, 38

Рижский пр., 51, 55

Рокоссовского ул., 1, 11, 4

Труда ул., 53, 67

Юбилейная ул., 77Б, 93