Коронавирус в Псковской области 2020: последние данные на 2 октября

Фото из архива КП

За последние сутки 48 человек пополнили список зараженных новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в официальном Telegram-аккаунте Псковской области.

Статистика по районам:

Псков – 1762

Великие Луки – 1135

Бежаницкий район - 67

Великолукский район – 232

Гдовский район – 89

Дедовичский район – 78

Дновский район - 112

Красногородский район – 47

Куньинский район – 51

Локнянский район - 20

Невельский район – 179

Новоржевский район – 28

Новосокольнический район – 147

Опочецкий район – 88

Островский район – 394

Палкинский район – 61

Печорский район – 110

Плюсский район – 104

Порховский район - 188

Псковский район – 468

Пустошкинский район – 29

Пушкиногорский район - 18

Пыталовский район – 31

Себежский район – 44

Струго-Красненский район – 52

Усвятский район – 28