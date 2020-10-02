Коронавирус в Псковской области 2020: последние данные на 2 октября

Фото из архива КП
За последние сутки 48 человек пополнили список зараженных новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в официальном Telegram-аккаунте Псковской области.
Статистика по районам:
Псков – 1762
Великие Луки – 1135
Бежаницкий район - 67
Великолукский район – 232
Гдовский район – 89
Дедовичский район – 78
Дновский район - 112
Красногородский район – 47
Куньинский район – 51
Локнянский район - 20
Невельский район – 179
Новоржевский район – 28
Новосокольнический район – 147
Опочецкий район – 88
Островский район – 394
Палкинский район – 61
Печорский район – 110
Плюсский район – 104
Порховский район - 188
Псковский район – 468
Пустошкинский район – 29
Пушкиногорский район - 18
Пыталовский район – 31
Себежский район – 44
Струго-Красненский район – 52
Усвятский район – 28