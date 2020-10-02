Вызвать медсестру по GPS-браслету смогут пациенты новой больницы в Пскове

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Сегодня, 2 октября новая псковская инфекционная больница получила разрешение на прием пациентов и в торжественной обстановке открыла свои двери.

На открытом обходе инфекционной больницы представили первые в Псковской области браслеты, которые будут выдаваться каждому пациенту больницы. По ним медперсонал сможет отследить место нахождения пациентов, а они, в свою очередь, вызвать медсестру.

Кроме того, браслет будет сообщать о чрезвычайной ситуации. А человек, который имеет браслет, не сможет покинуть больницу, так как геолокация сообщит персоналу об этом.

Браслеты с подобными возможностями имеются и у персонала. Для них подготовили более расширенный функционал. Медперсонал сможет обмениваться информацией с отделением и сообщать, что происходит на посту.